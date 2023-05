Alluvione, l'Esercito in campo per soccorrere i residenti isolati: salvataggi anche con l'elicottero

I soldati dell'Esercito sono intervenuti per soccorrere la popolazione dell'Emilia Romagna, gravemente colpita dall'emergenza maltempo. Coordinati dalla Protezione Civile, i militari stanno recuperando, grazie all'impiego di battelli pneumatici, elicotteri e mezzi ruotati, numerosi cittadini rimasti isolati nelle loro abitazioni e nelle autovetture a causa del fango e dell'acqua. In particolare, nella notte gli elicotteri hanno salvato cinque persone rimaste bloccate in casa.

Sono inoltre a disposizione, per l'immediato impiego in caso di necessità, delle unità per eventuali lavori di ripristino della viabilità e rimozione dei detriti. Gli assetti specialistici intervenuti in favore della popolazione provengono dal Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, dall'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnago, dal Reggimento Lagunari “Serenissima",? dal 7° Reggimento “Vega" dell'Aviazione dell'Esercito e dal 66° Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste", 87° Reparto Comando e Supporti Tattici "Friuli".?