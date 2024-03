Boato in tarda serata, fuga di gas innesca esplosione in un garage. Tanta paura, nessun ferito

Poteva finire in tragedia l'esplosione che ha interessato un garage a seguito di una fuga di gas. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di domenica, poco dopo le 23.30, a Cusercoli in via Due Giugno. La deflagrazione ha causato ingenti danni alla struttura, ma fortunatamente non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a dichiarare inagibile l'edificio interessato dall'esplosione dopo la valutazione strutturale dello stesso. Sul posto per chiarire le cause della fuga di gas sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Meldola. Presenti anche i sanitari del 118, ma fortunatamente nessuno ha necessitato di cure sanitarie.

