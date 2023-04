Eventi culturali, sportive e turistiche: Forlimpopoli lancia un bando per le associazioni

Dal Comune di Forlimpopoli contributi per le associazioni che organizzano eventi e iniziative di carattere culturale, sportivo e turistico. Per ottenerli è possibile fare domanda entro le 12 del 5 maggio, partecipando ad un apposito bando. Per chi intende realizzare eventi e iniziative per animare a Forlimpopoli il periodo della primavera e dell’estate (aprile - settembre) è stato infatti pubblicato l’avviso pubblico che consentirà l’assegnazione di contributi economici a sostegno di progetti di promozione culturale, turistica e sportiva, valorizzazione dei beni culturali, ambientali e delle tradizioni locali, sviluppo turistico del territorio e tutela dell’ambiente, promozione di politiche di pari opportunità, difesa dei diritti umani e valorizzazione della cultura della pace, della memoria, della legalità e della solidarietà, promozione della cultura eno-gastronomica. I soggetti interessati dovranno presentare l'apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.forlimpopoli.fc.it.