Fa pipì sull'uscio di una casa in centro, residente chiama la Polizia: maxi multa e allontamento

Oltre 3mila euro di multa. Un giovane ha pagato a caro prezzo l'idea di fare pipì sull'uscio di un'abitazione in centro storico. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di sabato, intorno alle 22. A chiedere l'intervento di Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato un residente che aveva sorpreso il tragressore urinare sull’uscio di casa. All’arrivo degli agenti, il giovane è stato identificato e all'esito degli accertamenti, corredati anche da fotografie scattate da testimoni, è stato sanzionato per la violazione dell’articolo 726 del codice penale, depenalizzato e punito con sanzione amministrativa pari a 3.333 euro, nonché munito di ordine di allontanamento ai sensi del decreto Minniti.

Alle 3 di notte di domenica, una Volante impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio ha notato un ciclista circolare con andamento incerto e che improvvisamente è rovinato per terra. Nel recarsi a soccorrerlo, gli agenti si sono accorti che era ubriaco, richiedendo l’accertamento dell’ebbrezza alcolica, risultato oltre il triplo del consentito. A carico del soggetto, un italo-argentino di 32 anni residente in città, è stata quindi inviata una denuncia in Procura per guida in stato di ebbrezza.