Famiglie al Museo: quasi 300 bimbi con genitori e nonni a Palazzo Romagnoli

Quasi 300 bambini con genitori e nonni hanno riempito le sale del Museo di Palazzo Romagnoli domenica scorsa per "Famu", la giornata internazionale delle Famiglie al Museo. L’evento, proposto dai Musei Civici del Comune di Forlì, è stata l’occasione per i piccoli visitatori per vivere il museo in una giornata tutta dedicata a loro, fra opere d’arte, argilla, una caccia al tesoro e anche un razzo tutto da colorare.

La mattina bambine e bambini della fascia 4-6 anni hanno esplorato, accompagnati dalle operatrici dell’Atelier comunale “Come Ti di Luna”, le opere scultoree conservate al primo piano. La scoperta della tridimensionalità ha permesso loro di cimentarsi in una divertente sessione di ritrattistica in cui con l’argilla hanno rappresentato un loro familiare. Nel pomeriggio, invece, i protagonisti dell’attività proposta dagli operatori di Cooperativa Atlantide sono stati i bambini fra i 6 e i 10 anni: con l’aiuto di genitori e nonni, hanno messo alla prova le loro doti da detective, in una divertente caccia al tesoro, esplorando in modo insolito la Collezione Verzocchi.

A tutti i bambini inoltre è stata data la possibilità di sbizzarrirsi con pastelli e colori per partecipare al grande concorso promosso da Famu: tantissimi disegni sono stati consegnati e parteciperanno alla selezione per vincere i premi firmati “Diario di una schiappa”.

In questa giornata speciale è stata presente anche Aido, Associazione Italiana Donatori di Organi, partner di Famu 2023: i volontari hanno portato alle famiglie un messaggio di benessere, salute e partecipazione attiva, coinvolgendo i bambini con un divertente razzo di cartone tutto da colorare. Dopo il successo dell’anno scorso, non poteva infine mancare, anche per questa edizione, l’angolo dei selfie, dove le famiglie hanno scattato foto divertenti per avere un ricordo di questa bellissima giornata.