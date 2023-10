Far west al minimarket, non paga i pomodori e aggredisce gli agenti. Fermato con lo spray al peperoncino

Si rifiuta di pagare della merce dal minimarket, interviene la Polizia e all’arrivo degli agenti viene scoperto anche in possesso di cocaina. A seguire scatta l'aggressione ai poliziotti. I fatti risalgono alla serata dello scorso 23 ottobre, quando gli agenti di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì/Cesena hanno arrestato un 39enne di origine marocchina, nella flagranza del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

L’intervento della Polizia di Stato nasce dalla richiesta di aiuto da parte del titolare di un minimarket gestito da un cittadino pakistano, il pieno centro cittadino. Il titolare del negozio ha segnalato che un uomo, estremamente agitato, stava pretendendo di appropriarsi di alcuni pomodori senza corrisponderne il prezzo. All’arrivo dei poliziotti l’interessato, quanto mai aggressivo e non collaborativo al controllo, al fine di sbeffeggiare la Polizia, ha “sventolato” il suo portafoglio davanti al loro viso; nel fare ciò, però, inaspettatamente è caduta una bustina contenente quattro dosi di sostanza stupefacente successivamente identificata come cocaina.

Il 39enne, ancora più alterato, si è diretto verso il titolare del negozio con l’intenzione di aggredirlo fisicamente, imputando a lui la fonte delle sue problematiche. Gli agenti con fatica hanno cercato di bloccare l’uomo, sono stati spinti energicamente e aggrediti. A tal punto che gli operatori sono stati costretti a immobilizzare il cittadino marocchino con l’utilizzo dello spray al peperoncino e ad arrestarlo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciarlo per il possesso dello stupefacente.

Il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto effettuato dalla Polizia di Stato, condannandolo ad una pena di sei mesi di arresto con il beneficio della sospensione condizionale.