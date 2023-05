Il tecnico Fausto Pardolesi spiega l'alluvione di Forlì a "Salotto Blu": "Quel che è accaduto potrebbe ripetersi"

Fausto Pardolesi è il tecnico che per conto della Agenzia Territoriale segue, in particolare, i fiumi dell' area forlivese. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda lunedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha riportato la propria testimonianza sulla recente alluvione e sugli scenari futuri. "Sappiamo tutti che la quantità di acqua piovuta in un breve lasso di tempo è stata enorme. A monte il fiume ha preso spazi che non prendeva da secoli, a valle, all'altezza della Via Emilia, i fiumi hanno esondato a Cesena, a Forlì, a Faenza". Era inevitabile? "I fiumi non possono contenere una tale quantità di acqua, ai fiumi occorrerebbe lasciare spazio adeguati", ha chiarito.

È responsabilità dell'uomo? "Contrariamente a quel che si sente dire, nel forlivese si sono realizzate tutte le casse di espansione per il fiume che erano possibili. La verità è che non ci sono altri spazi perché sono occupati da costruzioni", ha evidenziato. Si è costruito troppo in aree particolari? "Non si è costruito in modo prudente - l'osservazione -. In periodi ordinari a queste cose non ci si pensa, si immagina che eventi atmosferici tanto gravi avvengano una volta ogni tre-quattro secoli, e un tempo era così. Ma il clima è cambiato, non sono un climatologo ma quel che sta avvenendo in Italia è sotto gli occhi di tutti".

Soluzioni? "Tutto si può fare meglio, la cura del territorio, la manutenzione - la risposta -. Ma il fiume, se si carica di acqua come è avvenuto due settimane fa, non si ferma. So che è difficile, ma bisogna creare spazi per il fiume con una strategia complessiva, occorre rimuovere fabbricati da dove sono. Spero tanto che un fenomeno atmosferico come quello che abbiamo visto si verifichi tra mille anni, ma se avvenisse tra sei mesi saremmo di nuovo nel dramma".