Dopo due anni la Cna torna alla Festa Artusiana: "Puntiamo sull'eccellenza locale"

Ritorna la tanto attesa edizione della Festa Artusiana a Forlimpopoli dal 25 al 3 luglio alla quale parteciperanno, in alcune serate, anche imprese associate a Cna Forlì-Cesena per valorizzare, ancora una volta, le produzioni alimentari di qualità ed eccellenza della nostra realtà territoriale. "Dopo due anni Cna ritorna alla Festa Artusiana - spiega Villiam Antonelli, presidente di Cna Colline Forlivesi – e saremo presenti con uno stand dove per 4 serate si alterneranno le nostre imprese proponendo prodotti di qualità".

"Un’ occasione straordinaria per far conoscere la nostra realtà, che, prima di tutto, rappresenta il saper fare artigiano e l’eccellenza delle materie prime delle nostre aziende - conclude -. Ma è anche un contesto sociale caratterizzato dalla voglia conoscersi, confrontarsi e passare del tempo insieme per un ritorno alla normalità". Il calendario di Cna prevede sabato il Ristorante Arquebuse di Forlì, domenica con Vecia Cantena d’la Pre di Predappio, lunedì 27 giugno toccherà allo Chalet la Burraia di Santa Sofia e si concluderà martedì 28 giugno con Agriturismo Ceriano di Modigliana, accompagnato dai vini dell’Lu.Va.