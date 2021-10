Festa clandestina a Civitella? La replica dell'organizzatore: "Era un compleanno, non un rave party"

Non sarebbe stato una festa clandestina del tipo dei rave party, ma una festa di compleanno a cui sono state invitate circa una trentina di persone, tutte conosciute dagli organizzatori: è la versione che arriva dal ventenne di Civitella denunciato dal vicino di casa in quanto avrebbe, secondo l'esposto in Procura, organizzato una festa clandestina con 200 persone, diverse delle quali ubriache, che poi non è stata contenuta solo alla proprietà dell'organizzatore, ma si è allargata anche al terreno e all'abitazione in campagna del vicino, causando danni, sporcizia, ma soprattutto un allucinante rientro per una famiglia che invece che in una seconda casa isolata in campagna si è trovata in mezzo ad auto, clacson e insulti quando ha reclamato di lasciare libera la sua proprietà.

"Non si è trattato di un "rave party" - continua la replica - ma di una festa di compleanno di un ragazzo civitellese, a cui sono state invitate circa una trentina di persone, tutte conosciute dagli organizzatori e regolarmente in possesso del "green pass", come prescritto dalla legge. E' possibile che il numero di partecipanti alla festa si sia ampliato, per la presenza di alcuni accompagnatori degli invitati, fino a raggiungere l'ordine della cinquantina di persone presenti; ma si esclude con assoluta certezza che vi fossero duecento avventori".

Il ventenne replica al vicino di casa sostenendo che "la festa si è tenuta esclusivamente in un podere che dista ben 200 metri rispetto alla casa dei denuncianti, è iniziata alle ore 21 circa e non si sarebbe prolungata oltre l'una di notte, anche nel rispetto di altre famiglie residenti nelle vicinanze. Si è trattato di una festa di compleanno tra amici, tenutasi in un terreno di proprietà". Saranno le indagini a chiarire i contorni della vicenda, individuando gli eventuali reati.