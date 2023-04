Tanti bimbi in Piazza Saffi per la celebrazione del 78esimo anniversario della Liberazione

L'acquazzone arrivato poco prima delle 12 ha risparmiato la festa del 78esimo anniversario della Liberazione. Piazza Saffi ha ospitato la cerimonia istituzionale alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, delle autorità cittadine e delle associazioni Combattentistiche e d’Arma (a rendere gli onori un picchetto del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”). Ha accompagnato la manifestazione la “Banda Città di Forlì” diretta dal Maestro Roberta Fabbri. E' seguita la cerimonia del Concorso per studenti “25 Aprile 2023 - 78° Anniversario della Liberazione”. Nel menù pomeridiano del 25 aprile anche la Festa popolare della Liberazione (nell'area con accesso da via Fiume Montone), in collaborazione con l'Anpi Forlì-Cesena, Fiap, il Gruppo Alpini sezione di Forlì e Associazioni di volontariato, e il Concerto Banda della “Città di Forlì”.