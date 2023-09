Festa parrocchiale della famiglia a Fiumana

La parrocchia di Fiumana organizza la festa vicariale della famiglia domenica 24 settembre nel cortile della chiesa di San Cristoforo. La località, che si trova nel comune di Predappio, in via San Cristoforo 1, può essere raggiunta in auto o partecipando alla camminata, la cui partenza è prevista alle 9.30 dalla parrocchia di Fiumana. A partire dalle 11 è in programma un rinfresco di benvenuto, a cui seguiranno la benedizione del pane e il pic-nic delle famiglie, ognuna delle quali è invitata a portare il necessario per il pranzo, mentre i dolci saranno condivisi. Il primo pomeriggio sarà allietato da giochi vari e da un intrattenimento per grandi e piccini. La Santa Messa delle 16 coronerà la giornata di festa. L'evento si colloca nel mese che la diocesi ha destinato al vicariato del Rabbi per la preghiera per le famiglie, una sorta di staffetta spirituale che ogni mese vede protagonista un vicariato diverso.