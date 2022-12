Conquistata una storica semifinale ai mondiali di calcio, anche a Forlì esplode la gioia dei tifosi marocchini

Battendo per 1-0 il Portogallo, il Marocco si è qualificato per le semifinali dei mondiali di calcio del Qatar. Un traguardo storico per tutto il continente africano. Anche a Forlì la gioia dei tifosi marocchini si fa sentire. E' la prima volta che una nazionale africana va oltre i quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio. In semifinale il Marocco affronterà la vincente del tra Inghilterra e Francia.

Un traguardo storico per la nazionale marocchina, ed in tutta la Romagna al fischio finale sono iniziati i festeggiamenti in particolare con caroselli, cori e bandiere del paese nord-africano che sventolano con orgoglio. Anche a Forlì numerosa la comunità magrebina, e tanti tifosi marocchini si sono riversati in strada, in particolare in viale Vittorio Veneto per manifestare la gioia per un risultato che scrive la storia calcistica del Paese e dell'Africa.