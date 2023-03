"Porta ciò che non usi, prendi ciò che userai": al Liceo Scientifico 200 studenti protagonisti della 'Fiera del baratto'

"Porta ciò che non usi, prendi ciò che userai". Alla Fiera del Baratto che si è tenuta al Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, coinvolgendo circa 200 studenti delle classi quarte e di una terza, ha funzionato così: gli studenti hanno portato e donato indumenti puliti, borse, bigiotteria, oggetti sportivi, cancelleria e hanno dedicato due ore a barattarli con altri beni trovati interessanti. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Cooperativa Scolastica "Mondo Sano", costituita nel Liceo sin dal 2018 a seguito di un percorso di educazione all’imprenditorialità cooperativa promosso da Confcooperative Emilia Romagna, denominato “Scoop – Impresa Cooperativa Simulata”, su cofinanziamento di Legge regionale 06/2008, formata da studenti e docenti del Liceo Scientifico di Forlì, che agiscono come soci di una società cooperativa.

La Cooperativa Scolastica del Liceo forlivese è stata una delle prime a costituirsi in Romagna e fin dal suo inizio ha promosso progetti per il benessere dei giovani e della comunità scolastica, ponendosi la finalità di sensibilizzare gli studenti ad una sana e corretta alimentazione. Il progetto maturato quest’anno, portato avanti dal nuovo assetto societario che si é composto a inizio anno scolastico con la guida della cooperativa sociale LibrAzione, è stato incentrato sulla sensibilizzazione dei temi legati all’economia circolare: in particolare con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti i concetti di riuso, riciclo e minor consumo, come strumento contro la logica usa e getta, anche in riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 per la sostenibilità del nostro pianeta. In linea con questi obiettivi, la Fiera del Baratto si è svolta non a caso il 18 marzo, poiché proprio in questa data si celebra il Global Recycling Day, la Giornata Mondiale del Riciclo, un'importante iniziativa per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul cambiamento che il mondo deve intraprendere per assicurare un futuro al pianeta.

L’apertura della Fiera, che si è svolta negli spazi esterni del Liceo, è stata preceduta da un momento di presentazione dell’iniziativa, in cui ha preso la parola la dirigente dell’Istituto, Susi Olivetti, che ha ringraziato quanti hanno collaborato a rendere possibile la Fiera, sottolineando l’impegno e la determinazione dei giovanissimi studenti-cooperatori nel voler portare a compimento il progetto. Sono poi intervenuti gli studenti Beatrice Sartini e Federico Di Perna in qualità di, rispettivamente, presidente e vicepresidente pro-tempore della Acs Mondo Sano; la professoressa Silvia Conti in qualità di insegnante referente della coperativa scolastica, Giovanna Brondino, coach cooperativa di LibrAzione; Barbara Zanetti, funzionaria per l’area ambiente di Confcooperative Emilia Romagna; Andrea Turchi di Caritas Forlì e rappresentanti dell’Aps Spazio 2030.

“Molti beni possono non avere più valore per noi, sono stati usati, li abbiamo lasciati abbandonati nei cassetti, ma per il futuro del pianeta poter dare una nuova vita a quei beni può essere fondamentale - è stato sottolineato negli interventi - Insegnare a non sprecare e di conseguenza a consumare meno è il messaggio insito in iniziative come queste. Inoltre non dimentichiamo che questo scambio nasce nel quadro più ampio della “economia del dono”: il dono di ciò che i ragazzi hanno portato per animare il baratto”.