Fonti rinnovabili e efficienza energetica: focus su finanziamenti e opportunità per il territorio

Sul versante della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, Forlì Mobilità Integrata, società pubblica multiservizi per Forlì e il territorio, ha promosso assieme al Gse, il Gestore Servizi Energetici a livello nazionale, un incontro per illustrare la possibilità di finanziamenti, le opportunità e gli strumenti a disposizione degli enti territoriali. Il tutto è avvenuto con il supporto di Renael, la Rete italiana delle Agenzie Energetiche Locali di cui fa parte anche Fmi.

Il momento informativo e di confronto è avvenuto venerdì nel salone comunale di Forlì. A portare il saluto dell’Amministrazione Comunale di Forlì è stato l’assessore alle Politiche ambientali ed energetiche, Giuseppe Petetta; a seguire vi sono stati i saluti di Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi, e di Piergabriele Andreoli, presidente di Renael. E’ stata poi la volta degli interventi da parte di Marta Mango, giunta per l’occasione da Roma in rappresentanza del Gse, e da parte di Claudio Maltoni, direttore generale di Fmi.

Il Gse, Gestore Servizi Energetici, è una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera per lo sviluppo sostenibile dell’Italia e alla quale è attribuito l’incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. “Anche tramite Renael e su questo territorio per mezzo di FMI - ha spiegato la Mango - come Gse siamo a disposizione degli Enti e dei Comuni per sostenere progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica”.

I rappresentanti degli enti e dei Comuni hanno ringraziato per l’opportunità di avere direttamente sul territorio, un filo diretto con il livello nazionale, con il Gse. Per raccontare della loro realtà, hanno preso la parola Gianmatteo Peperoni e Andrea Maestri, rispettivamente assessore e dirigente dei lavori pubblici del Comune di Forlimpopoli; Roberto Canali, sindaco di Predappio; Paolo Bianco, energy manager dell’Ausl Romagna; Gianluca Foca, dirigente del Servizio Edifici pubblici del Comune di Forlì.

Tra i presenti, anche Raffaele Trombini, assessore del Comune di Bertinoro, Tommaso Anagni, assessore del Comune di Santa Sofia, Paolo Bergonzoni, direttore generale di Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) di Forlì-Cesena.