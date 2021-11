Calcio in lutto: addio a Renzo Gardini, protagonista della rinascita del Forlì dopo il fallimento

Un altro pezzo della Forlì calcistica ci ha lasciato nella serata di lunedì: è morto all'età di 74 anni Renzo Gardini protagonista della rinascita del Forlì Calcio dopo il fallimento nella stagione 2005-2006 insieme agli amici di sempre Luciano Linari e Franco Pardolesi. Da sempre tifoso e socio del Forlì Calcio, Renzo collaborava attivamente anche nel Club Forza Forlì essendone una autentica pietra miliare. Una persona che ha sempre vissuto per il Forlì Calcio e che fino all'ultimo ha voluto seguire in prima persona nonostante da qualche anno la salute lo avesse abbandonato.

Lascia la moglie Franca e il figlio Claudio, oltre ad un vuoto incolmabile nei tanti amici che Renzo aveva. Persona gentile, riflessiva e capace di ragionare sulle situazioni più strane trovando sempre la giusta spiegazione; tanti i ricordi che lo immortalano nell'immaginario collettivo, come la limousine noleggiata per la storica partita Forlì-Milan di Coppa Italia al bagno propiziatorio fuori stagione sul Lago di Garda per evitare, a suo dire, che il Forlì di mister Attilio Bardi perdesse la domenica successiva. E poi le ore interminabili passate come responsabile della biglietteria dello stadio insieme agli amici Alveo e Sofia o le innumerevoli trasferte insieme all'amico Fausto alla ricerca del ristorante migliore dove pranzare prima del match. Ciao "Gardoz", come tutti lo chiamavano, resterà per sempre nei cuori di tutti i biancorossi.