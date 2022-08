Forlì capofila di un progetto europeo per riempire i luoghi abbandonati di musica classica

Forlì capofila di un progetto europeo per la musica classica. Il progetto è stato formulato da "Forlì Musica APS", all'interno del programma" Europa Creativa", sostenuto dall'European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Si tratta di un progetto di co-creazione artistica e promozione della musica classica denominato "Lost Music". Il progetto, di cui ForlìMusica è la realtà ideatrice e capofila, prenderà il via nell’autunno 2022 e si concluderà nel 2024. "Lost music" esplorerà le relazioni esistenti tra arte e tessuto urbano per rinnovare la musica classica, avvicinarla alle persone e valorizzare i luoghi abbandonati delle nostre città. Un progetto di co-creazione artistica unico nel suo genere che nei prossimi mesi coinvolgerà i cittadini forlivesi insieme a giovani compositori e strumentisti provenienti da tutta Europa e al Maestro Danilo Rossi, Direttore Artistico di ForlìMusica.

Il progetto culminerà con un grande concerto a Forlì durante il quale un’orchestra transnazionale eseguirà in prima assoluta un’opera composta da tre giovani compositori e ispirata alla nostra città e, in particolare, al suo “patrimonio lost”. Il progetto sarà realizzato anche grazie alla creazione di una rete di partner europei composta da: ForlìMusica APS, Municipalità di Dimitrovgrad (Bulgaria), Consiglio Provinciale di Alicante (Spagna), Associazione Europea dei Conservatori, Accademie di musica e Scuole di alta formazione musicale (Belgio) e dall’Associazione Spazi Indecisi di Forlì. Il programma Europa Creativa finanzierà l’80% dei costi complessivi di progetto. Dopo i successi dei progetti europei “Eu.Terpe” e “Muse” del 2017, ForlìMusica APS dimostra ancora una volta la volontà di creare progetti unici, di valorizzare le realtà del territorio e i giovani musicisti, di creare per la nostra città progetti che, nascendo da e per Forlì, viaggiano poi nel mondo.