Forlì Musica: la stagione invernale online ha coinvolto spettatori da tutta Europa

La Stagione di ForlìMusica termina con un risultato importante: gli iscritti al sito sono un migliaio, non solo dall’Italia ma da Francia, Spagna, Svizzera, Germania e Russia. Le numerose visualizzazioni dei concerti confermano che la musica è un linguaggio universale e che il pubblico è in grado di raccogliere sfide e proposte purchè di alta qualità e, soprattutto, che in questo momento c’è necessità di musica, di arte, di bello per sentirsi ancora una comunità.

Le parole del Direttore artistico Danilo Rossi: “ForlìMusica è una realtà viva, fantasiosa, che rilancia con forza il proprio amore per la musica, l'arte e per la cultura in generale. La volontà di continuare il cammino intrapreso insieme da Amici dell'Arte e associazione Maderna è un valore. Lo dimostra lo straordinario risultato ottenuto con il cartellone dei concerti online di questo ultimo periodo: il valore delle nostre idee, con un occhio di riguardo verso i giovani, ci porta con entusiasmo verso il futuro. Grazie a tutte quelle persone che ci hanno seguito, aiutato, donato, ai giornali e media online che ci hanno dato spazio e visibilità. La musica non si ferma e nemmeno ForlìMusica si fermerà. Arrivederci a presto”.