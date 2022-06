Forlimpopoli, c'è la Festa Artusiana: trasferimento temporaneo per il mercato ambulante del giovedì

Trasferimento temporaneo per il mercato ambulante del giovedì. Per due settimane, e più precisamente nelle giornate di giovedì 23 e giovedì 30 giugno le bancarelle non si installeranno in piazza Garibaldi (occupata dagli stand dell’Artusiana), ma si sposteranno nell’area compresa fra viale Roma, piazza del Bersagliere e il parcheggio Pio La Torre. La situazione tornerà alla normalità da giovedì 7 luglio.