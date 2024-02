Forlimpopoli, caso sospetto di boccone avvelenato nel centro storico. Consigliata la museruola per i cani

Caso sospetto di boccone avvelenato nel centro storico di Forlimpopoli, nell'area vicino a via G.Artusi. L'amministrazione comunale informa che "sono in corso tutte le verifiche per accertare la natura dell’episodio". Nel frattempo il Comune ha provveduto a far affiggere cartelli nella zona interessata per avvertire i cittadini di prestare la massima attenzione. "In particolare, si consiglia l’utilizzo della museruola per i cani, e a tutti i proprietari di altri animali domestici si raccomanda di limitarne per quanto possibile i movimenti", l'informativa dell'amministrazione comunale.