Forlimpopoli, nuovo consiglio direttivo per la Protezione Civile: confermata alla presidenza Marta Benvenuti

Eletto il nuovo consiglio direttivo della Protezione Civile "Valerio Grassi" di Forlimpopoli. La base associativa, formata da 110 soci, si è espressa nel dare un segnale di continuità rispetto al Consiglio precedente confermando l’incarico a 4 dei membri uscenti. Alla presidenza c'è Marta Benvenuti, rieletta durante i lavori del primo Consiglio Direttivo, tenutosi giovedì, esprimendo un ringraziamento a tutto il Consiglio uscente per l’impegno profuso in questi tre anni. “L’ultimo mandato è stato caratterizzato da eventi storici che hanno segnato la vita di tutti, dalla pandemia alla recente alluvione che ha colpito duramente il nostro territorio - ha ricordato -. L’Associazione si è confermata come realtà estremamente efficiente negli interventi di emergenza e soprattutto come consesso di persone disponibili animate da quella forte spinta al bene comune che la caratterizza sin dalla fondazione. Il nuovo Consiglio Direttivo è pronto a continuare la strada già intrapresa con nuovi progetti e iniziative mantenendo sempre in primis la divulgazione della cultura di Protezione Civile. A questo proposito voglio dire grazie a tutte le volontarie e i volontari, il cuore pulsante di questa Associazione, per la passione e l’impegno che continuano a profondere. Un ringraziamento speciale va al vice presidente uscente Giuseppe Libretti, che ha coordinato con grande competenza e spirito di solidarietà l’emergenza alluvione che ci ha visto purtroppo protagonisti". Pier Paolo Parisi è stato nominato vicepresidente, mentre a Valentina Masoni è stato conferito l’incarico di tesoriera e segretaria. A Moreno Chiadini è stata affidata la responsabilità della gestione mezzi ed attrezzature, mentre Nullo Mangelli è stato nominato responsabile delle emergenze. Responsabile eventi sarà Oriano Lorenzi, mentre Graziano Rinaldini ha assunto l’incarico della Formazione. Il numero della Protezione Civile Forlimpopoli è 349 6520702 mentre il numero Emergenza Forlimpopoli è 389 232422.