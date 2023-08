Forlimpopoli, serie di lavori di manutenzione: saranno interessate le vie Giardino, Uccellini e Fabbri

Proseguono i lavori di manutenzione stradale che nei prossimi giorni, fino al fine settimana, interesseranno alcune vie della città. In particolare nella giornata di mercoledì inizierà la posa del nuovo manto di asfalto nel tratto di via Giardino che va dall'incrocio con Via Fratelli Spazzoli fino alla rotonda di via Nuove Fondine. Il termine dei lavori è previsto per venerdì 1 settembre. Contestualmente saranno realizzati i lavori per la posa di un nuovo manto di asfaltatura anche in via M. Uccellini, mentre in via G. Fabbri si procederà con la sistemazione dei cordoli e del marciapiedi. I lavori saranno ovviamente segnalati in loco da apposita cartellonistica.