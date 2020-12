Forlimpopoli, si è insediato il rinnovato Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

In una seduta quanto mai particolare, martedì 22 dicembre alle ore 16,30 si è insediato il rinnovato Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Forlimpopoli. La seduta ufficiale era congiunta al Consiglio Comunale degli adulti collegati online.

29 consiglieri ben distanziati e con la mascherina hanno preso possesso dei loro banchi per inaugurare l'anno 2020-2021 nella speranza che ci possano essere più occasioni e iniziative da portare avanti rispetto al precedente anno che è stato inclemente anche per il consiglio dei giovani.



La seduta è iniziata con la relazione dell'ex sindaca Natalia Gomulka che non potendo essere presente ha affidato le sue parole di speranza e di buon lavoro a un messaggio letto dal presidente Enrico Monti. Dopo la convalida dei consiglieri di quarta e di prima media che sono subentrati ai consiglieri uscenti, c'è stato largo spazio per la raccolta delle candidature a Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze di Forlimpopoli.



Ben 8 consiglieri si sono proposti ai loro colleghi portando proposte e idee incentrate sull'ambiente, sullo sport e sulla scuola a riprova di quanto abbiano a cuore e interesse per la vita della loro cittadina e per il benessere della loro comunità giovanile.

Dalla votazione è uscito vincitore Pietro Ciocca, studente della classe 2A della Scuola Secondaria di primo grado Marinelli che emozionatissimo e felice ha scelto come suo vicesindaco Marco Matrodonato della classe 2D della Marinelli.

Il Sindaco Milena Garavini si è complimentato con il suo nuovo e giovanissimo "collega" e ha salutato tutti augurando buone feste e un migliore anno con l'auspicio di tornare a stare insieme e partecipare dal vivo.