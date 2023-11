Formazione gratuita per baby sitter: aperte le iscrizioni al corso

La sede provinciale di Irecoop Emilia Romagna, in collaborazione con il Centro per le Famiglie, promuove un percorso formativo gratuito finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche nell'ambito dell'attività di baby sitting, che consentirà al termine dello stesso l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco di baby sitter del progetto "Famiglie & Baby sitter" del Comune di Forlì (https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/scuola-e-servizi-educativi-per-linfanzia/baby-sitter-e-baby-parking/progetto-famiglie-e-baby-sitter) con il fine di agevolare l’incrocio domanda-offerta. Tutte le informazioni e la modulistica per partecipare si possono trovare anche online (https://www.irecoop.it/corsi/formazione-baby-sitter-forli/?fbclid=IwAR0F0GVVliQw3qQaYByYS0wI1_Dv6eRHyMWCQQCRSqAUPASQwWLtU_hmNr0). Il termine per presentare le iscrizioni è il 24 novembre, mentre il corso si svolgerà tra dicembre e febbraio, per un totale di 22 ore. E' possibile ricevere ulteriori informazioni contattando Samantha Bielli (biellis@irecoop.it, telefono 0543/370671 e fax 0543/24282).