Formula Servizi dona oltre duecento libri alle biblioteche di venti scuole di Forlì

La cooperativa Formula Servizi ha donato 215 libri alle scuole primarie del Comune di Forlì, ciascun “kit” in distribuzione in queste ore é composto da libri per età comprese fra i 6 e i 10 anni ed hanno in comune i temi dell'ambiente e della sostenibilità, argomenti quanto mai importanti e attuali, ancora di più nel nostro territorio duramente colpito dall’alluvione del maggio scorso. L'ambiente e le future generazioni si confermano essere al centro dell'impegno di Formula Servizi anche attraverso l'adesione per il terzo anno consecutivo al progetto "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!".

"La promozione della lettura è uno strumento per seminare conoscenza e rappresenta una occasione per diffondere cultura e rispetto dell'ambiente. - dichiarano Antonella Conti e Massimiliano Mazzotti, rispettivamente presidente e direttore della cooperativa. Per noi di Formula Servizi il rapporto con il territorio è fondamentale e questa iniziativa ci permette di arricchire l'offerta rivolta alle nuove generazioni. Sensibilità e rispetto per l’ambiente sono valori che cerchiamo di portare avanti non solo nell'attività lavorativa ma anche nella relazione con i principali soggetti pubblici che si occupano di educazione. Questi i motivi alla base della scelta di donare i libri alle scuole, un piccolo gesto per contribuire a tracciare una rotta sostenibile per il futuro”.

Tra i testi distribuiti “Ulla Lemming. Montagna di ghiaccio”, “Quei sei contro l’inquinamento”, “Città che diventò foresta”, "Piccoli Passi. L'Acqua”, “Alea Aquarius”, “Il Pianeta Blu”, “Palme al Polo Nord”, “L’acqua e il mistero di Maripura”, "15 Cose che posso fare per il mio Pianeta", “Insieme per il clima”, "Green Girls", "Come stai fiume" e "Rachel Carson e la Primavera dell'ecologia" alle scuole “D.Fabbri”, “A. Rivalti”, “R. Rivalta”, “E. De Amicis”, “G. Bersani”, “L. Valli”, “A. Manzoni”, “D. Alighieri”, “P. Squadrani”, “L. Tempesta”, “A. Saffi”, “Melozzo”, “G. Matteotti”, “D. Peroni”, “G. Rodari”, “R. Follereau”, “A. Mellini”, “A. Focaccia”, “D. Raggi” e “P. Vallicelli”.