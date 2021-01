Fumettoteca, tanta partecipazione per la mostra online dedicata a Bonvi

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" di Forlì ha riscontrato dal pubblico notevole attenzione e partecipazione per la prima esposizione online targata 2021 e dedicata al lavoro dell'autore Bonvi, intitolata "Omaggio a Bonvi". La particolare mostra, sebbene non composta da lavori originali è unica nel suo genere ed ha esposto prodotti di non facile reperibilità, come ad esempio il Porfolio Blob, Edizione Speciale fuori commercio, numerata e firmata, che la Fumettoteca ha ricevuto in donazione dal Portogallo da Gianni Pavanetto. Un portfolio che il forlivese acquistò direttamente da Bonvi proprio al Roxy Bar, a Bologna, una settimana prima del suo incidente mortale. Soddisfazione da parte dello Staff Fumettoteca per l'ottimo risultato.

Tantissime le testate esposte dalla Fumettoteca forlivese che propone, oltre al contenuto dell'ambito Porfolio Blob, la collezione completa di Off-Side, sulle cui pagine Bonvi propose la sua grande e variegata produzione, gli interessanti numeri di Eureka e i tanti numeri Eureka selezione, oltre ai conosciutissimi Eureka Poket, l'immancabile settimanale Sturmtruppen Magazinen, i numeri di S & M Strisce e Musica supplemento de Il Resto del Carlino, e ancora il Corriere dei Ragazzi, Corier Boy, albi di SturmStoriken, oltre a molti altri volumi e albi vari realizzati lungo la sua carriera. Franco Bonvicini, alias Bonvi, è presentato come un artista a tutto tondo che ha dato moltissimo al fumetto italiano ed europeo. L'opera dell'autore scomparso 26 anni fa, viene posta in un contesto che fa constatare come l'autore poliedrico fosse in grado di comunicare messaggi sociali profondi e interessanti. Una produzione, quella di Bonvi, sconfinata che ha visto proporre fumetti su tutti gli ambiti conosciuti destreggiandosi anche nella realizzazione di storie svariate.