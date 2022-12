Riconosce la bici rubata in strada e scoppia la lite: riesce a ottenere la restituzione grazie alla Polizia

Ha riconosciuto la sua bicicletta in strada e ne ha ottenuto la restituzione. E' quanto avvenuto giovedì pomeriggio verso le ore 18.15 in Viale Vittorio Veneto dove una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Forlì è intervenuta per una lite in strada tra alcuni cittadini stranieri. Natura del contendere era una bicicletta elettrica. Il diverbio è scoppiato quando un albanese ha riconosciuto la propria bicicletta elettrica, di cui aveva denunciato il furto nel mese di ottobre, bici che in quel momento era nella disponibilità di due egiziani.

Questi ultimi hanno dichiarato a loro volta di averla acquistata la settimana precedente, per cento euro, da una persona incontrata occasionalmente e a loro non conosciuta. Il proprietario, dopo pochi minuti, ha comprovato la sua proprietà, facendo intervenire un conoscente che ha portato le chiavi con le quali, alla presenza degli operatori di Polizia, ha aperto il lucchetto della catena assicurata sotto la sella del velocipede, e ha mostrato il carica batterie in dotazione allo stesso. Rilevati questi elementi che dimostravano con certezza la proprietà in favore del derubato, questi si è visto immediatamente restituire il mezzo. I due egiziani invece saranno denunciati per il reato di ricettazione.