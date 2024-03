Esce di casa e si assenta per due ore, il ritorno è amaro: i ladri avevano razziato orologi e preziosi

"Topi" d'appartamento in azione sabato sera in un'abitazione in via Carlo Bricè. E' la stessa vittima a raccontare l'amara sorpresa, evidenziando come "in questa zona stiano facendo molti furti negli appartamenti. Bisogna stare molto attenti, specialmente per chi abita al piano terra e primo piano". In merito all'accaduto, "ero uscito sabato alle 20, tornando alle 22. Hanno avuto 2 ore di tempo per svaligiare l'appartamento, hanno preso orologi, anelli e bracciali". Conclude il lettore: "La zona di Bussecchio e quella di Ca'Ossi sono prese di mira ormai da mesi. Questa volta è toccato a via Carlo Bricè. Ma in passato vi sono stati anche tentativi di furti anche nel mio stesso appartamento, mentre avevano rubato una bicicletta nuova della mia vicina".

