Galleria Mazzini si è animata di bambini e famiglie in occasione del "Carnevale dei ragazzi"

Sabato dalle 17 alle 19 la Galleria Mazzini si è animata di bambini (oltre 30) e famiglie in occasione del "Carnevale dei ragazzi in Galleria" organizzato dalle Associazioni Idee in Corso, Pensiero ed Azione ed Unicef. E' stato un momento gioioso animato da letture a tema Carnevale, truccabimbi e "pentolaccia" ricca di sorprese. Le famiglie hanno trascorso qualche ora in allegria permettendo a loro ed ai loro bambini di fare nuove conoscenze e scoprire le associazioni che da qualche anno animano questo spazio. Ci siamo dati appuntamento ai prossimi eventi ora in fase progettazione.