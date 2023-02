Gestione delle potature e degli abbattimenti in ambito privato: se ne parla in un convegno

“Regolamento del verde del Comune Forlì: le buone prassi tecnico amministrative per la gestione delle potature e gli abbattimenti in ambito privato”. È questo il titolo di un convegno promosso dal Comune di Forlì, Servizio Infrastrutture Mobilità Verde, in programma giovedì 9 marzo dalle 15 alle 18 nella sala Santa Caterina in via Romanello, 2. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale e a introdurre la giornata di studio sarà l’assessore Giuseppe Petetta.

“Ringrazio tutti i tecnici del Servizio Verde del nostro Comune per aver promosso e organizzato questo convegno - esordisce Petetta -. Momenti di dibattito come questo servono alla città e agli addetti ai lavori. Il verde è una materia complessa, in continuo aggiornamento, la cui declinazione in ambito pubblico e privato può assumere aspetti a volte divergenti ma sempre vocati alla tutela del patrimonio arboreo. Grazie al contributo e all’esperienza sul campo dei nostri tecnici, approfondiremo la disciplina tecnico amministrativa per la gestione delle potature e gli abbattimenti in ambito privato, partendo dal nostro prezioso Regolamento".