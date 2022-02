"Giardino dei Musei pronto tra una decina di giorni": mancano solo i rotoli di erba e sarà aperto

E' ormai completato il nuovo assetto di piazza Guido da Montefeltro, con la realizzazione del Giardino dei Musei al posto dei parcheggi a raso del cosiddetto, ormai ex, “parcheggione”. La settimana prossima saranno stesi i rotoli dell'erba e sostanzialmente sarà l'intervento conclusivo prima di riaprire l'area. Si prevede di renderla accessibile in una decina di giorni.

Saranno anche pavimentati in calcestre i vialetti, posati tre pali della videosorveglianza e con qualche ultima rifinitura il giardino sarà pronto prima dell'inaugurazione della grande mostra sulla Maddalena, il 27 marzo, nell'adiacente Museo San Domenico. I visitatori quest'anno si imbatteranno quindi nella nuova cornice della piazza del museo, che sarà liberata dalle auto per lasciare posto a 4.500 metri quadri di verde, dove sono state posate anche 15 nuove alberature.

Lo conferma l'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani: “Ci siamo, meteo permettendo con la posa del prato il lavoro sarà concluso. Assieme ai giardini verranno aperti anche i 31 parcheggi con colonnina di ricarica elettrica accessibili da via Andrelini. Quindi sarà posata la nuova segnaletica per impedire il parcheggio a margine del giardino”. La piazza non sarà del tutto completa però: una piccola porzione sul lato del comando della Guardia di Finanza, che già vedeva un vialetto pedonale, non è stato interessato dall'intervento e si dovrà intervenire successivamente.

Venerdì mattina l'assessore Cicognani ha fatto un ultimo sopralluogo con i tecnici. I lavori erano partiti nel settembre 2020, per giungere a conclusione dopo un un anno e mezzo. La previsione iniziale era di circa 10 mesi. L'opera è costata circa un milione di euro, finanziati da Fondazione Cassa dei Risparmi (500mila euro), Ministero dei Beni culturali (200mila euro) e dal 'Bando periferie' emanato dallo Stato nel 2017 (300mila euro). I lavori erano inizialmente previsti nel 2018, ma sono poi slittati di circa due anni.