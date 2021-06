Gioca e resta bloccata in un tunnel: bimba soccorsa dai Vigili del Fuoco

È rimasta bloccata in un tunnel nell'area giochi per bambini allestita all'interno del parco Incontro di via Ribolle. Una bambina è stata soccorsa nel tardo pomeriggio di giovedì dai Vigili del Fuoco. L'allerta è giunta intorno alle 19.30. Sul posto il personale del 115 ha provveduto a tranquillizzare e liberare la piccola, che fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza fisica. Presenti anche gli operatori del 118 per prestare assistenza alla piccola. La Polizia Locale ha proceduto agli adempimenti di competenza.