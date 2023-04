Giochi in dono a Pediatria, Lions de' Medici e Nonno Banter regalano un sorriso ai piccoli pazienti

Giochi in legno in dono ai piccoli pazienti del reparto Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Si è concluso mercoledì il progetto del Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici in collaborazione con l’associazione Nonno Banter 57 di Meldola, che ha consentito di donare giochi in legno progettati e studiati per rispondere alle esigenze dei bimbi presenti nel reparto, in particolare per quelli che non possono muoversi dal letto.

“Insieme a Walter Turci dell’associazione Nonno Banter 57 - dice Elisa Petroni, presidente del Lions Club Giovanni de’ Medici - abbiamo chiesto al primario del reparto di Pediatria, Enrico Valletta, di conoscere le esigenze dei giovani e giovanissimi pazienti. Consapevoli delle numerose donazioni che il reparto riceve, il nostro è stato un approccio spinto dall’esigenza di donare qualcosa di utile e, nello stesso tempo, di contrastare l’uso, spesso smodato, dei giochi elettronici e dei cellulari, con il ritorno ai giochi di una volta, semplici e intuitivi nati anche per aumentare il coinvolgimento di altri bambini e favorire la loro socializzazione”.

“Alcuni giochi – spiega Walter Turci dell’associazione Nonno Banter 57 - li abbiamo pensati per consentire ai bambini di giocare anche in posizione supina, quando le condizioni fisiche non consentono lo spostamento nelle sale giochi presenti in reparto. Un lavoro di team tra la nostra associazione e il Lions Club, che in maniera sinergica hanno lavorato per arrivare alla realizzazione dei giochi”. Ogni pezzo è nato dalla maestria di Walter, falegname in pensione, e dai disegni e colorazioni curate dai volontari dell’associazione, del Lions Club e dal presidente Petroni.

“Ringrazio di cuore il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici e l’associazione Nonno Banter per questa significativa donazione - dice il primario, Enrico Valletta -. E’ particolarmente significativo che questo service non sia stato unicamente il frutto di una donazione in denaro, ma abbia visto coinvolte tante persone nella realizzazione dei giochi che ci ricordano la nostra infanzia e che saranno preziosi per i nostri piccoli pazienti”.

“Fare service – conclude Petroni - è per noi una missione: ci mettiamo il cuore e anche le nostre mani. Sono particolarmente felice e soddisfatta di essere riuscita a portare a termine questo progetto così coinvolgente”.