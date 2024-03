Giornata della Memoria vittime di mafia, anche Forlimpopoli alla cerimonia di Tavolicci

Il Comune di Forlimpopoli aderisce alla 29esima Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti di Mafia e, non potendo partecipare alla Giornata nazionale di Roma, sarà presente a Tavolicci il giorno 21 marzo 2024, organizzata dal Coordinamento Libera Forlì-Cesena in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea di Forlì-Cesena e con l'Associazione “Casa di Tavolicci, Associazione Amici della Casa". Nel luogo divenuto simbolo dell'eccidio di Tavolicci del luglio 1944, avrà luogo la lettura dei nomi delle più di 1100 vittime innocenti delle mafie. Per il Comune di Forlimpopoli sarà presente la vicesindaca e assessora all'Istruzione Sara Pignatari.