Preghiera per la pace in Palestina: tutti assieme davanti ai bambini i rappresentanti di cattolici, ortodossi e islamici

Una preghiera “interreligiosa” per la pace, realizzata a Forlì nella “Giornata della preghiera, del digiuno e dell’astinenza per la pace in Terra Santa”, iniziativa religiosa voluta dal patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, annunciato lo scorso 11 ottobre in una nota, a nome dell’assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa. Un’esortazione raccolta subito dalla presidenza della Cei, la conferenza dei vescovi italiani, che ha chiesto di organizzare iniziative sui territori.

A Forlì è stato toccante il momento di incontro interreligioso organizzato davanti ai piccoli alunni delle Suore Francescane in via Achille Cantoni, in centro. Le suore accolgono nell'istituto bambini di diverse etnie e religioni. E di fronte a loro si sono presentati i rappresentanti della religione cattolica, con in testa il vescovo Livio Corazza, il presidente della comunità islamica forlivese e preti delle confessioni cattoliche orientali, come quelli ucraino e rumeno di rito greco-cattolico e prete rumeno ortodosso. Presente anche una rappresentante dell'associazione “Dialogo ebraico cristiano” e il referente Migrantes-Caritas.

Un momento plastico di fraternità tra le religioni in una fase storica in cui tornano ad acuirsi i contrasti in Palestina, dove convivono le principali religioni monoteiste, a causa dell'attacco terroristico di Hamas sul territorio israeliano. L'abbraccio dei relatori è stato poi immediatamente "copiato" dai bambini in platea.