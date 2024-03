Giornata mondiale dell’acqua, prestigioso riconoscimento per il Liceo Scientifico: classe premiata a Roma

Il Liceo Scientifico Fulcieri di Forlì ogni tanto si distingue per i successi nazionali (e non solo, dato che la sua squadra femminile di Volley parteciperà in aprile ai campionati mondiali per scuole che si terranno in Serbia) ottenuti grazie alla bravura dei suoi studenti e alla competenza dei suoi insegnanti. Venerdì, in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”, lo studente della 1°TrED (indirizzo quadriennale per la Transizione Ecologica e Digitale) Luca Biffaroni, accompagnato dalla dirigente scolastica Susi Olivetti, ha rappresentato la sua classe che è stata premiata a Roma, insieme ad altri due istituti della rete TrED.

L’occasione in cui è avvenuta la premiazione è stata la quinta edizione della community "Valore Acqua”, con annessa presentazione del libro bianco “Valore acqua per l'Italia” 2024.

"Dal 2019 The European House – Ambrosetti ha costituito la Community Valore Acqua per l’Italia, una community multistakeholder dedicata all’elaborazione di scenari, strategie e politiche sulla gestione della risorsa acqua - introduce il professor Marco Lepore -. Consapevole della grande responsabilità che il nostro Paese ha nella gestione di questa risorsa strategica e vitale, la Community coinvolge gli attori chiave della filiera estesa dell’acqua italiana (operatori del ciclo idrico integrato, rappresentanti del mondo dell’agricoltura, provider di tecnologia e software, fornitori di macchinari e impianti) e le Istituzioni nazionali ed europee di riferimento, per favorire un confronto costruttivo e permanente sulle grandi sfide del Paese relative alla gestione della risorsa acqua e agli effetti del cambiamento climatico.  Da allora, ogni anno, proprio a cavallo della ricorrenza di cui sopra, si svolge un evento internazionale in cui, oltre alle riunioni a porte chiuse dedicate ai Partner della Community, con l’intervento di esperti esterni e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee, il percorso prevede alcuni Focus Group tematici, la presentazione del Libro Bianco “Valore Acqua per l’Italia” e la premiazione di alcune scuole che hanno preso parte al progetto pilota dedicato alle istituzioni scolastiche con indirizzo TrED".

"Come è facilmente intuibile, il tema del progetto su cui le scuole hanno realizzato le proprie attività, è quello della promozione di una nuova cultura dell’acqua, con tutto ciò che questo comporta: richiesta crescente di acqua nel mondo, crisi idrica come uno dei principali rischi a livello globale; problemi di accesso all’acqua, lotta agli sprechi e ottimizzazione delle strutture di distribuzione idrica ed altro - prosegue -. Ed è proprio in questo contesto che la classe del Liceo Fulcieri di Forlì, rappresentata dallo studente Biffaroni, è risultata tra i tre vincitori della challenge dedicata alle scuole. Il lavoro realizzato dalla classe 1^ TrED è stato già presentato in altra occasione su questa stessa testata ed è visibile anche sul sito del Liceo (all’indirizzo https://padlet.com/mpicone3/learning-week-valore-acqua-8xou352a0q4tnos5), tuttavia non ci si aspettava certamente un simile riconoscimento. Alla felice sorpresa si aggiunge così una accresciuta gratitudine per la serietà e la passione con cui studenti e insegnanti, insieme, si dedicano allo studio, alla ricerca e all’approfondimento di argomenti così importanti per tutti".