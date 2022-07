Sul tavolo del bar una borsa con 7500 euro, per la giovane barista nessuna tentazione: la porta ai Carabinieri. Lieto fine

C'è da sottolineare una bella storia di senso civico che arriva da Meldola, e vede protagonista una giovanissima barista del centro del paese. Il suo turno era terminato quando venerdì sera intorno alle 22 ha visto sul tavolino del bar una borsa da donna 'Mandarina Duck' che era stata dimenticata. La giovane ha aperto la borsa appurando che c'erano chiavi, portafogli ma non i documenti, in pratica nulla che potesse ricondurre alla proprietaria.

Nella borsa (e non è un dettaglio) c'erano ben 7.500 euro in contanti. Senza alcuna tentazione la barista ha informato i Carabinieri di Meldola per risalire alla proprietaria. I militari dell'Arma hanno avviato accertamenti e nel frattempo la persona che l’ha smarrita, cioè una donna 50enne, si è presentata in caserma. Perchè aveva quella somma? “Purtroppo ho subito un furto in casa e quando vado via me li porto dietro”, è stata la giustificazione della donna che era ovviamente disperata. Una bella storia di senso civico e onestà. La donna ha ringraziato i Carabinieri e la barista.