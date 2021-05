"Giovani protagonisti per il rilancio di Forlì": un hub per valorizzare e concretizzare le idee

Si è classificato al primo posto a livello nazionale nel bando Anci "Fermenti in Comune". Si chiama "Hub@Fo - I giovani protagonisti per il rilancio di Forlì" il progetto pensato per offrire ai giovani, secondo due fasce d'età, opportunità di formazione, lavoro e crescita professionale. L'iniziativa, realizzata dall'amministrazione comunale insieme all'associazione giovanile "Di scena in scena", all'associazione "Spazi Indecisi" e Techne, si avvarrà di una ampia rete di collaborazioni, che coinvolge circa quaranta realtà del territorio.

Ad illustrare contenuti e obiettivi sono intervenuti il sindaco Gian Luca Zattini, l'assessore Paola Casara, la direttrice di Techne Lia Benvenuti e la funzionaria comunale Rita Silimbani, oltre a rappersentanti delle realtà coinvolte a il direttore artistico della "Fabbrica delle Candele" Marco Viroli. Il progetto mira a promuovere il protagonismo giovanile attraverso una co-progettazione delle attività, la formazione al lavoro e all’autonomia in contesti informali, la co-gestione di uno spazio e di percorsi volti allo sviluppo di imprenditorialità e alla creazione di solidi legami con le imprese e le eccellenze locali.

Le finalità riguardano la costruzione di un sistema di spazi e proposte condivise co-gestite con la comunità giovanile, per la transizione tra le stagioni di vita e di crescita della consapevolezza dei giovani, in modo da offrire a tutti un’esperienza di continuità che li accompagni al pieno compimento dei loro progetti di vita e di lavoro, dall’adolescenza alla vita adulta. Obiettivo del Progetto è coinvolgere i giovani nel ruolo di agenti di cambiamento e innovazione sociale, attraverso il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri di aggregazione giovanile, associazioni di categoria giovanili e gruppi informali.

I destinatari sono giovani forlivesi (16-35 anni), a favore dei quali il Comune intende attuare un cambio di prospettiva che determini una loro partecipazione diretta al rilancio del territorio e alla ripartenza economica e sociale. Sono cinque le linee di azione. La prima riguarda la mappatura dei luoghi di aggregazione e degli attori implicati nei Sservizi a favore dei giovani forlivesi, per procedere poi ad un’azione di scouting e engagement degli stessi; la seconda processi di co-progettazione diffusi e itineranti, anche presso luogh-/locali di aggregazione, che coinvolgano tutte le risorse mappate e intercettate, al fine di individuare attività, spazi e contenuti innovativi per lo sviluppo delle competenze in contesti informali, percorsi e spazi di allenamento all’imprenditorialità.

E' prevista anche l'azione trasversale di informazione su spazi, opportunità e risorse. Prevede una campagna social, eventi di animazione, la produzione di short video e di materiale cartaceo. L’azione si estende per tutta la durata del progetto con l’obiettivo di sostenere l’ingaggio permanente dei giovani. Tre gli obiettivi anche la realizzazione di Workshop, Boot/summer camp e Mentoring individuale finalizzati a promuovere lo sviluppo di competenze in contesti informali. L’azione è prevalentemente destinata alla fascia 16-24 anni e finalizzata a trasformare interessi generici in possibilità di sviluppo professionale, potenziando l’offerta dei Centri di aggregazione e il raccordo con imprese/associazioni categoria (Area Giovani).

Quindi la reazione di un Hub, aggregativo polifunzionale di confronto e supporto all'imprenditorialità co-progettato e co-gestito principalmente dai giovani di fascia 25-35 anni. L’azione prevede l’individuazione e rigenerazione di uno spazio Hub, l’allestimento dello spazio interno anche di co-working, azioni di accompagnamento all’l’imprenditorialità (laboratori, workshop, incontri di networking con imprenditori).