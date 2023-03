Giustizia, la denuncia dei sindacati: "Cronica carenza di personale in tutti i Dipartimenti"

Uno stato di agitazione che va avanti da settembre. "Ma a quattro mesi dall'insediamento dei nuovi vertici del Ministero nulla è stato fatto". Fp Cgil e Cisl Fp denunciano "gravissime criticità delle amministrazioni della Giustizia, ben note ai vertici". "Abbiamo dato sempre ampia disponibilità al dialogo, ma le relazioni sindacali sono ferme al palo, senza alcun plausibile motivo - contestano i sindacati -. Eppure noi rivendichiamo misure che sono volte innanzitutto a migliorare i servizi come pagamento del salario accessorio del 2019 (Fondo di sede ex FUA) al personale in servizio presso gli archivi notarili e di quello del 2020 e del 2021 a tutti i lavoratori della Giustizia e l'apertura del tavolo negoziale relativo al pagamento del salario accessorio degli anni 2022 e 2023".

Tra le richieste "lo blocco delle progressioni economiche orizzontali già concordate a luglio 2022 e delle carriere (passaggi giuridici dentro e tra le aree) del personale di tutti i dipartimenti attraverso l'integrale applicazione degli accordi già sottoscritti e delle norme di legge; l'ampliamento degli organici di tutti i dipartimenti (Dog, Dap, Dgmc ed Archivi Notarli) e piano straordinario di assunzioni anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti e la stabilizzazione di tutti i precari; l'attuazione delle procedure di digitalizzazione e smaterializzazione previste anche dal Pnrr; l'apertura di un tavolo di confronto per la definizione del contratto integrativo; lo scorrimento integrale della graduatoria per funzionario Nep".

La Fp Cgil e la Cisl Fp di Forlì-Cesena partecipano a livello territoriale con azioni di volantinaggio ed assemblee del personale. "Nel nostro territorio è cronica la carenza professionale in tutti i Dipartimenti - attaccano -. Tutte le realtà hanno una carenza di figure professionali, i lavoratori stanno cercando di sopperire dando il massimo ma così non è giusto nè motivabile (in particolare funzionari pedagogici presso casa circondariale, funzionari dell’Uepe, funzionari Nep)". Inoltre "non si interviene né con le progressioni economiche orizzontali né con lo scorrimento delle graduatorie; nessun altro accordo già sottoscritto". Infine "il processo di digitalizzazione resta una parola vuota un vero e proprio miraggio; tutti gli accordi sottoscritti non vengono rispettati".