Gli alunni della primaria De Amicis visitano Meldola con il progetto "Vivi la tua Città"

Gli alunni della scuola elementare “Edmondo De Amicis” sono stati impegnati con le loro insegnanti nel progetto "Vivi la tua Città" che li ha condotti, guidati da Chiara Cesarini, alla scoperta dei luoghi più importanti della Città, come il Ponte dei Veneziani, la Chiesa di San Francesco, l’Arena e il Palazzo Comunale, la cappella dell’ex Ospedale del Ss.Crocifisso.

Giunta alla sua quindicesima edizione, l’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha l’obiettivo di far conoscere alle giovani generazioni la storia meldolese, i monumenti e luoghi della Città di rilievo storico, culturale, artistico e naturalistico. "I giovani sono il nostro futuro; a loro dobbiamo trasmettere la storia della Città affinchè diventino i custodi più preziosi della nostra memoria", afferma il sindaco Roberto Cavallucci.

Dal primo cittadino "un grande ringraziamento alla dirigente scolastica e ai docenti dell’Istituto Comprensivo per aver aderito al progetto, alle guide e agli esperti di storia locale, all’associazione Genm (Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese), alla Protezione civile di Meldola, all’Anpi (Associazione Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) per il loro contributo determinante nell’ideazione e nell’organizzazione degli itinerari di visita e per aver accompagnato i nostri studenti nelle varie giornate previste dal programma dell’iniziativa".