Investe 3 euro su un gratta e vinci: i "numeri fortunati" lo premiano con una ricca vincita

La Dea Bendata ha baciato un cliente abituale della "Tabaccheria Bondi" di via viale dell'Appennino 709

Con un gratta e vinci da 3 euro ne ha vinti la bellezza di 10mila. La Dea Bendata ha baciato un cliente abituale della "Tabaccheria Bondi" di via viale dell'Appennino 709, a Forlì. Il vincitore si è presentato al punto vendita, acquistando un tagliando della serie "Numeri Fortunati". Moneta in mano, ha grattato il biglietto. E non ha creduto ai propri occhi quando sotto la combinazione di numeri vincenti (29, 24, 42, 65 e 26) c'era griffata la somma di 10mila euro.

"Ha avuto un grande stupore quando ha realizzato la vincita -. commenta Ivan Bondi, titolare della tabaccheria -. È stato ovviamente molto contento". Bondi ha quindi provveduto a fare la prenotazione della vincita come da procedura in questi casi: "Nel giro di qualche giorno il cliente riceverà il bonifico della vincita direttamente sul suo conto".