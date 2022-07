Circola pericolosamente a zigzag, poi minaccia i poliziotti: ubriaco finisce nei guai

Guidava pericolosamente a zigzag. Ha alzato troppo il gomito, pagandolo con una denuncia a piede libero, il quarantenne di origini pugliesi, domiciliato a Forlì, fermato domenica notte dagli agenti dell'Ufficio Volanti della Polizia di Stato di Forlì. L'automobilista è da subito apparso all’occhio attento degli agenti in condizioni di alterazione per abuso di alcool. Infatti, dall’esame etilometrico è risultato un tasso alcolemico di oltre l’1,50 grammi per litro, tre volte sopra il limite di legge fissato in 0,50.

L’uomo, appreso che sarebbe stato denunciato all’ autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza, in preda ai fumi dell’alcool ha iniziato ad ostacolare l’attività degli agenti, non risparmiando agli agenti frasi oltraggiose e minacce. I poliziotti, per nulla intimiditi, oltre alla denuncia hanno proceduto al ritiro della patente di guida, inviata alla locale Prefettura per la sospensione, e al sequestro amministrativo del veicolo per l’eventuale confisca, al termine del procedimento. Il quarantenne è stato inoltre denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.