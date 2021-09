Ha derubato tre supermercati fino a trovare un carabiniere sulla sua strada: è in carcere

Per le accuse nelle ultime due settimane si è era macchiato di una serie di furti all'interno dei supermercati forlivesi. Lo scorso 2 settembre era toccata al Conad Stadio, dove avrebbe rubato diverse confezioni di parmigiano per circa 300 euro nascondendosele addosso, e poi giovedì scorso al Crai di via Bertini con merce varia per quasi 100 euro. Al terzo supermercato visitato, il 'Famila' di via Cervese, lo stesso giorno, ha trovato però sulla sua strada un carabiniere che lo ha bloccato all'uscita per controllarlo. Nell'atto il soggetto ha spintonato il militare per guadagnarsi inutilmente la fuga. L'uomo, un rumeno residente a Forlì di 37 anni, è stato però comunque arrestato con le accuse di furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Difeso dall'avvocato Andrea Romagnoli, è stato sottoposto all'udienza di convalida (pm Sara Posa), al termine della quale il giudice De Paoli ha disposto la misura della custodia in carcere.