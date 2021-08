I cittadini segnalano, la Polizia Locale interviene: rimossi altri rottami di bici

Continua la rimozione di biciclette abbandonate a Forlì da parte della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese. Giovedì pomeriggio, su segnalazione di alcuni cittadini, sono stati rimossi 6 velocipedi (alcuni con pezzi mancanti): gli interventi sono stati effettuati in piazza del Lavoro, parco della Resistenza, via Don Vasumini e via Orceoli. Dall'inizio dell'estate sono più di 70 le biciclette in stato di abbandono rimosse dalla Polizia Locale. Una parte dei velocipedi recuperati sono stati portati in corso Mazzini 125 e consegnati ad un'associazione di volontariato che ha aderito al progetto sociale "Maglia rosa" con l'obbiettivo preciso di ricostruire nuove biciclette recuperando rottami e telai.

Il Regolamento di Polizia Urbana e di Civile Convivenza di Forlì, all’articolo 31, pone obblighi e divieti a cui i ciclisti si devono attenere al momento di lasciare in sosta il loro mezzo. È vietato infatti agganciare le biciclette a monumenti e loro barriere di protezione, a semafori, colonne, impianti di segnaletica stradale e di arredo urbano (pali della illuminazione, alberi, impianti delle affissioni). È vietato, altresì, lasciare in sosta i velocipedi in modo tale da arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, o possano costituire pericolo o pregiudicare il decoro urbano.

Tali comportamenti comportano l’immediata rimozione della bicicletta che sarà restituita, previa contestazione di una sanzione amministrativa di 100 euro. I velocipedi in condizione di sosta irregolare, abbandonati da tempo o in stato di evidente disuso saranno rimossi e custoditi dall'amministrazione comunale per essere restituiti ai proprietari o, destinati a scopi di beneficenza trascorsi i tempi dettati dalla legge, senza essere stati reclamati dai legittimi proprietari.