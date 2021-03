I lavoratori del bar dell'ospedale con ritardi di mesi sugli stipendi, i sindacati: "Verso scioperi immediati"

"Molte lavoratrici lamentano di non poter far più fronte ai pagamenti degli affitti, dei mutui, delle bollette domestiche e addirittura di poter affrontare le spese per recarsi al lavoro”

“Siamo preoccupati per i continui ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, che perdurano oramai da diversi mesi, che sommato al ritardo dell’erogazione delle quote relative agli ammortizzatori sociali, oltre a seri problemi organizzativi, alla mancata consegna di mascherine certificate e di dubbia provenienza, stanno rendendo la situazione insostenibile. Molte lavoratrici lamentano di non poter far più fronte ai pagamenti degli affitti, dei mutui, delle bollette domestiche e addirittura di poter affrontare le spese per recarsi al lavoro”. A esprimere preoccupazione sono i sindacati di Forlì e Cesena di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil. La questione riguarda i dipendenti di Sirio SpA che fornisce servizi di bar in appalto presso le strutture dell’AUSL Romagna, che i sindacati indicano come in crisi aziendale.

“Oltre a ciò, un altro brutto segnale riguarda il mancato rifornimento di diversi prodotti come caramelle, patatine in busta, ecc. che fanno presagire il peggio. Riteniamo che il protrarsi della situazione stia diventando insostenibile e l’assenza di risposte dall’azienda sia un comportamento inqualificabile, evasivo delle proprie responsabilità. Alla luce di tutto questo in coerenza con lo stato di agitazione confermato a livello nazionale, concocheremo nei prossimi giorni ulteriori assemblee sindacali con i dipendenti, non escludendo di attivare modalità di sciopero senza ulteriore preavviso, da mettere in campo nell’immediato”, spiegano Mirela Koroveshi, Ana Laura Cisneros (Filcams Cgil Forlì Cesena), Michele D’Ara ( Fisascat Cisl Romagna), Anna Lisa Pantera, Maurizio Milandri (Uiltucs Forlì e Cesena).