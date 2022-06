"I love Portici", le tradizioni romagnoli per il via della kermesse: musica e intrattenimento in Piazza Orsi Mangelli

Con la bella stagione, ripartono gli appuntamenti di festa, musica ed intrattenimento promossi dai Comitati di Quartiere. Nella cornice dei Portici, musica e drink sono i protagonisti di tre serate sotto le stelle organizzate dal comitato Musicisti Grandi Italiani, con il patrocinio del Comune di Forlì, in collaborazione con la 381 Cooperativa Sociale Onlus. La rassegna, dal titolo "I love Portici", ha preso il via martedì scorso, con l’esibizione musicale del Trio Iftode, più conosciuti con il nome di “Violini di Romagna”, che hanno fatto ballare e divertire decine di residenti in piazza Orsi e Mangelli sulle note della più classica tradizione romagnola.

Gabriele Zelli ha sottolineato i vari momenti raccontando simpatici aneddoti sui Romagnoli e la tradizione Romagnola, molto apprezzati dal pubblico. “Ma la festa continua” - spiega l’assessore Andrea Cintorino - “martedì 28 giugno e 5 luglio, sempre alle 21 in Piazza Orsi Mangelli, sono previste altre due splendide performance con il gruppo The Same Old Shoes e Dj set Mattia Pizzy. Serate come queste sono la testimonianza migliore dello spirito di iniziativa e della voglia di fare squadra dei nostri Quartieri. In queste occasioni, la gente si ritrova a condividere spazi e luoghi in cui si identifica a livello territoriale, vivendo una serata di festa all’insegna della complicità e del divertimento”.