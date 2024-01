I successi dell'ex portiere della Nazionale Gianluca Pagliuca raccontati nell'intervista in tv

Gianluca Pagliuca, formidabile portiere, ha difeso per molti anni la porta della Nazionale, del Bologna, della Sampdoria, dell' Inter, tra finali mondiali a Usa '94, scudetti storici, finali di Coppa dei Campioni. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera, lunedì, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Pagliuca, sincero, acuto e simpatico come è sempre stato, ha descritto i propri esordi nelle giovanili del Bologna e i tanti incontri avuti in carriera. Dall'amore e il sostegno ricevuti dalla mamma all' ironia di Vujadin Boskov, mitico allenatore della Samp. Dalla finale persa ai rigori con il Brasile alla leadership amichevole di Gianluca Vialli. Dalle scarpette di due numeri più grandi con cui giocava da ragazzino all'incoscienza fisica che un grande portiere deve necessariamente possedere. Temi proposti anche nel libro autobiografico "Volare libero" recentemente pubblicato da Minerva.