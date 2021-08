I temporali spazzeranno via il caldo africano, allerta gialla: "Possibili danni"

L'inizio della nuova settimana riserverà un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con temporali e temperature in calo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla", specificando che "sono previsti temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati". Lunedì, specifica l'Arpae è prevista "nuvolosità in rapido aumento con piogge diffuse, localmente a carattere temporalesco. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni sul settore occidentale, mentre le precipitazioni, a carattere di rovescio, saranno presenti sul settore centro-orientale".



Le temperature minime saranno stazionarie intorno a 22-23 gradi nei capoluoghi di provincia, intorno a 19-20 gradi nelle aree di campagna; massime in sensibile diminuzione comprese tra 25 e 27 gradi. I venti soffieranno deboli, prevalenti da est/nord-est con temporanei rinforzi sul settore orientale. Il mare sarà mosso, localmente molto mosso. Martedì mattina sono previste residue precipitazioni sul settore orientale, in rapido esaurimento; sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio tempo stabile e soleggiato. Le temperature minime in flessione comprese tra 17 e 21 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 25 e 28 gradi. I venti saranno deboli-moderati da nord-est, il mare mosso o molto mosso.





Nel corso della settimana, "una circolazione depressionaria, posizionata sull'Europa nord-orientale, farà affluire correnti fresche ed instabili sulla nostra regione. Avremo inizialmente nuvolosità variabile, con ampie zone di sereno; dalla giornata di venerdì piogge sparse interesseranno il nostro territorio. Le temperature massime non supereranno i 30 gradi".