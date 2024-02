Il bando per diventare "Ambassador Amaparco" e promuovere il territorio sui canali social

Atlantide per il terzo anno di fila riapre il bando per diventare Ambassador AmaParco. È alla ricerca di tre giovani ambasciatori che possano promuovere il circuito AmaParco, una rete di oltre 20 parchi e musei situati nelle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara (www.amaparco.it) tramite i loro canali Social, in particolare Instagram. Un'opportunità rivolta a Instagramers appassionati di viaggi, cultura, natura disponibile fino al 25 febbraio. Il regolamento per partecipare alla call è scaricabile sul sito www.atlantide.net nella sezione blog (https://www.atlantide.net/blog/)

Come principale requisito per la selezione, l’Ambassador dovrà condivide almeno una delle tematiche al centro della filosofia di Atlantide e del circuito AmaParco, tra cui ad esempio la passione per la bike, per le attività all’aria aperta, per la natura, la poesia, la cultura e altro.

Ogni Ambassador selezionato sarà ospite dei parchi del circuito AmaParco per partecipare ad almeno 5 escursioni e attività organizzate nel periodo di apertura 2024, documentando le esperienze attraverso foto e video e creando sui propri canali Social post, Reels e Stories per promuovere i luoghi del circuito AmaParco e le emozioni vissute. Alla fine dell’anno riceverà un compenso per la promozione svolta.

Per informazioni promozione@atlantide.net