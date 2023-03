Il concertistica Mercelli a Salotto blu: "La guerra? Sta oscurando secoli di cultura"

Massimo Mercelli, presidente di Emilia Romagna Festival, è uno dei flautisti più celebrati al mondo, abituato ad esibirsi ogni settimana nei più prestigiosi luoghi della musica nei cinque continenti. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha descritto la situazione attuale. "Inutile negarlo, il conflitto in corso ha raffreddato i rapporti internazionali - spiega -. La musica e la cultura hanno sempre costruito ponti, oggi stanno crescendo muri. Tra gli artisti non c'è diffidenza ma la situazione difficile. Sta anche prendendo piede l'abitudine di oscurare la grande cultura del passato e ciò appare grottesco".