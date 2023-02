Il futuro dell'auto è elettrico, Santa Sofia proiettata sul futuro: installate due stazioni di ricarica

Una stazione di ricarica per auto elettriche a Santa Sofia. E' attiva da qualche settimana in Piazza Mortani, con due stalli riservati alle vetture in ricarica.

"Grazie al protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Santa Sofia ed Heracomm, l’infrastruttura è stata realizzata senza alcun costo per l’ente ma, nel segno della mobilità sostenibile, rappresenta un servizio sempre più necessario per i cittadini e per i turisti che visitano il nostro territorio a bordo di auto elettriche o ibride plug-in - spiega il sindaco Daniele Valbonesi -. Con lo stesso protocollo d'intesa sarà possibile installare una seconda stazione di ricarica. La collocazione è legata ad un'opera pubblica prevista nel 2024".